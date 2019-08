Chrissy Teigen explica por qué ya no usa tangas

La modelo reconvertida en empresaria, gurú de la cocina y estrellas de las redes sociales en general siempre se comunica de la manera más directa y sincera posible con todos sus fans de la esfera virtual, y no iba a hacer una excepción durante el proceso para poner orden en su armario.

Chrissy Teigen se propuso revisar todo su guardarropa este lunes para deshacerse de las prendas que ya no usa y decidió que sería un momento divertido que compartir con sus seguidores en su cuenta de Instagram.

Lo que probablemente no esperaba nadie es que comenzara por los cajones de su ropa interior y fuera comentando pieza por pieza el tiempo que había pasado desde la última vez que se la puso y por qué.

"Por fin voy a limpiar mis armarios. Esto es un vistazo en exclusiva. Sé que tengo demasiadas cosas y pienso donar muchas", aclaró antes de ponerse manos a la obra, empezando por la lencería. "No me puedo creer que alguna vez me entrara nada de esto, ¡me parece una locura!", aseguró tras encontrar un sujetador de triángulo con una talla de copa inferior a la que utiliza ahora.

"Es todo muy pequeño, ¡mirad esta ropa interior, por favor! Ahora mismo ya ni se me vería si la llevara puesta. Mis partes íntimas la absorberían", añadió mientras mostraba a la cámara un tanga de encaje blanco.Para quienes no estén al corriente de su carrera, cabe destacar que Chrissy se ha retirado casi por completo y ya no realiza editoriales de moda o sus antiguos posados en bikini.

Ella se ha pronunciado en varias ocasiones acerca de los cambios que ha experimentado su cuerpo tras la maternidad, para aclarar que tras el nacimiento de su segundo retoño optó por no obsesionarse con recuperar su antigua silueta en un tiempo récord y darse el tiempo necesario.