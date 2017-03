Chrissy Teigen no puede dormir en su cama sin su marido John Legend

La modelo Chrissy Teigen ha vuelto a demostrar que no tiene reparo alguno a la hora de hablar abiertamente de algunos de los aspectos más íntimos de su vida doméstica, hasta el punto de que ahora ha querido desvelar la razón por la cual se mantiene alejada de su cama de matrimonio cuando su marido, el cantante John Legend, no se encuentra en la casa que comparten en el exclusivo barrio de Beverly Hills (Los Ángeles).

"No duermo en mi cama sin John. Pero no es porque lo ame demasiado, sino porque soy demasiado perezosa para subir hasta el dormitorio", compartió Chrissy con todos sus seguidores de la red social, que en seguida reaccionaron a tan curiosa confesión con toda clase de preguntas que la maniquí, como es habitual, no dudó en responder: "Sí, realmente me encanta el sofá", contestó la maniquí a la cuestión que le formuló un internauta sobre el grado de comodidad que le ofrecía su sofá.

A pesar de los esporádicos días que pasan separados por motivos de trabajo, lo cierto es que Chrissy y John han dejado patente en numerosas ocasiones que, fruto de su carácter metódico y de la buena planificación, casi siempre son capaces de organizar su tiempo de forma que les permita acudir juntos a tantos eventos públicos como sea necesario, asegurándose primero, eso sí, de que su hija Luna (11 meses), cuenta con alguien que cuide de ella durante su ausencia.

"Estamos mejor que nunca. Nos encanta ser padres, queremos a nuestra hija y disfrutamos muchísimo de la compañía del otro. Nos encanta incluso venir a este tipo de eventos, aunque sea trabajo. Nos lo pasamos muy bien juntos", revelaba John Legend a la revista People a su paso por el estreno de 'Underground', la serie de televisión que produce.