Chrissy Teigen se ofrece a mostrar su trasero y Twitter le responde que no

Si hay alguien capaz de sacar todo el provecho posible a las redes sociales, esa es la modelo Chrissy Teigen. Para ella Instagram y Twitter son mucho más que unas plataformas para mantener al día de sus novedades en el terreno profesional y personal, también supone una fuente de información inagotable para resolver dudas de cualquier tipo gracias a la ayuda de sus fans u orquestar, por ejemplo, campañas de acoso contra el mismísimo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ya la ha bloqueado.

Este lunes ha vuelto a recurrir a la esfera virtual para realizar una curiosa encuesta con la que preguntar a sus seguidores si estaban interesados en que subiera una foto de su trasero, no sin antes advertirles que acababa de sufrir un brote de urticaria y que la imagen podía herir la sensibilidad de algunas personas: "Es asqueroso", ha afirmado rotunda.Puede que en otras circunstancias, sin problemas cutáneos de por medio, la respuesta hubiese sido algo más positiva, pero en esta ocasión la esposa de John Legend se ha topado con un no rotundo que, sin embargo, no ha conseguido desanimarla.

"De acuerdo, hay gente suficiente que no quiere verme el cu*o, así que os lo ahorraré. ¿Qué os parecen mis muslos? Son muy parecidos y además incluyen estrías", propuso como alternativa junto a un segundo sondeo.Esa opción ha tenido una mejor acogida y finalmente Chrissy ha subido a su perfil una imagen en la que se pueden apreciar las manchas rojizas que tiene en las piernas. La foto ha recibido un aluvión de comentarios especulando acerca de los motivos que podrían haber desencadenado esa reacción -ella ha asegurado que solo ha hecho "vida normal" estos días- y proponiéndole remedios de todo tipo.

"¡El pueblo ha hablado!", ha celebrado, aunque sin darse por vencida con su objetivo inicial: "¿Estamos seguros acerca de lo de mi trasero?", ha preguntado antes de dar por zanjado el tema.