Chrissy Teigen tiene un nuevo amor platónico: Zac Efron

La pareja formada por la modelo Chrissy Teigen y el cantante John Legend no solo se ha convertido en una de las favoritas del gran público por lo sólido de su romance o por los numerosos consejos que, sobre los entresijos de la paternidad, han venido ofreciendo a sus seguidores desde que dieran la bienvenida a su pequeña Luna (1 año), sino también por el sinfín de anécdotas de su día a día que no dudan en compartir con los medios de comunicación.

Eso explica que la dicharachera modelo, quien recientemente anunciaba que el matrimonio se estaba preparando para tener otro hijo gracias a la fecundación in vitro, haya revelado abiertamente que la estabilidad que vive en el plano sentimental no le ha impedido desarrollar una especie de "amor platónico" por el actor Zac Efron, por el que siente una irresistible fascinación que, por otro lado, se limita al ámbito puramente "profesional".

"No estoy hablando de un amor platónico desde el punto de vista físico, simplemente que le adoro por sus películas y en lo que al plano profesional se refiere", ha explicado a la revista Us Weekly, antes de dejar bien claro que a su marido no le agrada especialmente la fijación que ha desarrollado hacia el intérprete.

"John se cree que de verdad me gusta Zac Efron, en todos los sentidos, porque no puedo dejar de ver sus películas", comentó divertida.Pero para que no quede ninguna duda de que el único hombre que ha conquistado realmente su corazón es John Legend, conviene rescatar las declaraciones que, días atrás, hacía la maniquí sobre lo afortunada que se siente de contar con el cantante en su vida. De hecho, Chrissy aseguraba que lo "más fácil" de su día a día era convivir con su marido y que este había jugado un papel fundamental a la hora de superar la depresión postparto que sufrió tras dar a luz a Luna.

"Trato de rebajar un poco lo que siento por él porque es tan perfecto... La verdad es que he tenido mucha, mucha suerte con él. No sé cómo es capaz de aguantar toda la mier** que se nos viene encima de vez en cuando. Los niños, los amigos, el trabajo... Todo ello me resulta complicado en ocasiones, lo más fácil en mi vida es tener a John", aseguraba emocionada.