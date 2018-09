Chrissy Teigen quiere tener "un montón de hijos"

La extrovertida y carismática Chrissy Teigen ya ejerce como orgullosa madre de dos adorables niños pequeños, Luna (2) y Miles (cuatro meses), y aunque a veces se queje abiertamente de las dificultades ligadas al hecho de tener que lidiar por partida doble con las muchas responsabilidades que se desprenden de su condición, lo cierto es que la esposa del cantante John Legend no está en absoluto dispuesta a plantarse ya en lo que a tener hijos se refiere.

"¿Que si estamos preparados? No, todavía no. Ahora mismo estamos disfrutando mucho de los dos, pero no quiero llegar a los 70 años, mirar hacia atrás y decir: 'Ay, ojalá hubiéramos tenido más'.

No me veo arrepintiéndome en el futuro, la verdad, porque me gustaría tener un montón de hijos", ha declarado a la revista People.Una de las muchas ventajas que, como ha subrayado la modelo de 32 años, se derivan de estar casada con un hombre como el suyo reside en la facilidad con la que suele salirse con la suya en lo que a planificar su futuro familiar se refiere, ya que por lo general el intérprete apoya al cien por cien a su esposa cada vez que esta se anima a ampliar la prole.

"A John le gustaría tener tantos hijos como yo quiera. Eso es lo bueno de John, siempre está dispuesto a ello", ha bromeado en la misma conversación para recalcar, a continuación, lo agradecida y afortunada que se siente de haber podido cumplir su sueño de adentrarse en la maternidad gracias a los avances en materia de reproducción asistida.

"Habría sido maravilloso poder ser madre de forma natural, es algo que me cuesta concebir porque nunca me ha ocurrido. Pero tampoco me importa que no haya pasado así porque al menos he tenido la suerte de poder ser madre y ser capaz de controlar el proceso, los tiempos y la agenda. Me he ahorrado todo el caos del enfoque convencional", ha aseverado.