Chrissy Teigen pide ayuda en las redes sociales para lograr que su hija coma de todo

Teniendo en cuenta que la modelo Chrissy Teigen se ha convertido en una de las personalidades más populares de la esfera virtual por la sinceridad con la que se expresa en las redes sociales acerca de cualquier aspecto de su vida cotidiana, especialmente sobre su papel de esposa y madre de dos niños pequeños, resulta comprensible que la también estrella televisiva haya recurrido directamente a Twitter para pedir ayuda a sus seguidores y encontrar así algún método innovador que lleve a su hija Luna (2) a comer de forma más sana y variada.

I always came from the mindset of "eat what we serve or go to bed hungry" but I'm officially owned by my toddler, struggling to make a *dinner* luna likes aside from spaghetti and fish sticks.... any ideas welcome!! — christine teigen (@chrissyteigen) 17 de diciembre de 2018

"Siempre he sido de esas mujeres que tienen la mentalidad de: 'O te comes lo que servimos o te vas a la cama sin cenar'. Pero definitivamente me he rendido ante mi hija, que me tiene completamente sometida. Es imposible contentarla a menos que le haga espaguetis o palitos de pescado.

Por favor, ¡cualquier idea que me podáis dar será bienvenida!", ha escrito la esposa de John Legend en una serie de tuits que, todo sea dicho, han recibido ya cientos de respuestas de sus fans. "Llevo días tratando de hacer menús originales y tirando de cualquier cosa que se me ocurra para hacerla cambiar de actitud.

He cocinado de todo, he probado con platos de Peppa Pig e incluso he reunido varias fotos laminadas de comida que estoy acumulando en un archivador... ¡Hasta ahora no me había dado cuenta de lo perturbador que suena todo esto hasta que me he puesto a escribir", ha bromeado en otra tanda de tuits.

Hace solo unos meses, Chrissy confesaba entre avergonzada y dolida que su primogénita -la maniquí también tiene al pequeño Miles (seis meses) con el astro de la música- era una niña excesivamente 'sensible' en relación con los platos que prepara su madre, mientras que por otro suele comerse sin rechistar cualquier cosa que le cocine su abuela o su afamado progenitor.

"Como trate de hervir judías verdes para ella o las haga en puré, ya te digo yo que no se las va a comer. Sin embargo, le encantan las patatas cocidas de mi madre... Y cualquier cosa que le prepare, todo sea dicho, a diferencia de lo que le pasa conmigo. Parece que no quiere mi comida y eso me rompe el corazón. Me lo tomo como una afrenta personal, especialmente cuando le veo comer lo que hace mi marido", explicaba la estrella de las pasarelas.