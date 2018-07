Chrissy Teigen respira aliviada cuando un bebé se pone a llorar en un avión

A diferencia de buena parte de los pasajeros de cualquier avión que deba cubrir trayectos de más de dos horas, a la modelo Chrissy Teigen no le molesta lo más mínimo tener que enfrentarse a los agudos chillidos que pueden emitir los bebés cuando les entra una rabieta o un ataque incontrolable de llantos.

De hecho, la también esposa de John Legend, madre de la pequeña Luna (2) y del recién nacido Miles junto al cantante, asegura que le "encanta" ver a otros niños llorar en pleno vuelo porque eso significa que son otras mujeres las que han de responsabilizarse ante lo ocurrido y no ella.

"Acabo de sobrevivir a un vuelo de 15 horas con mi hija de dos años y mi recién nacido. Solo me queda otro tramo más para terminar. De verdad que me encanta ver a otros niños llorar en el avión, básicamente porque de eso se desprende que no son los míos. Esa sensación es más agradable que la que te da el silencio, honestamente", ha bromeado la artista en su Twitter.

Fiel a la sinceridad con la que siempre se ha expresado sobre sus experiencias en la maternidad, independientemente de que sus opiniones al respecto sean políticamente correctas o encajen en las convenciones sociales de hoy en día, la que fuera portada de Sports Illustrated en varias ocasiones también ha revelado que, al igual que otras progenitoras, no duda en recurrir a la leche de fórmula para asegurarse de que a su bebé nunca le falta alimento.

"A veces derramo mi leche sin quererlo, por eso tener leche de fórmula en casa es muy importante para nosotros. Suelo usar muchísima leche de fórmula, y no me siento mal por ello. Todas las madres hacemos lo que podemos, aunque envidio a las mujeres de grandes pechos", ha bromeado poco después en medio de una conversación con sus seguidores de la plataforma.