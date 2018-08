Chrissy Teigen "vomitó" el café durante una reunión de padres del colegio de su hija

La modelo Chrissy Teigen nunca ha tenido reparo a la hora de compartir abiertamente, sobre todo a través de las redes sociales, algunas de las anécdotas más embarazosas que le deja su aparentemente idílica vida cotidiana junto a su marido John Legend y sus pequeños Luna (2) y Miles (3 meses).

Sin embargo, en esta ocasión la también estrella televisiva no ha podido disimular la mezcla de vergüenza y arrepentimiento que le invaden al rememorar, a modo de disculpa, el último percance sufrido durante una reunión de padres del colegio de su hija, el cual ha querido relatar con pelos y señales.

"Hola a todos desde la clase de orientación de padres del colegio de Luna.Siento haber disparado el café como si fuera un proyectil nada más llegar a la reunión. Casi no podía abrir los ojos y además tenía al bebé más ruidoso de la habitación. No estoy bromeando, pido perdón a todos los afectados y nos vemos mañana", ha escrito la simpática presentadora en su cuenta de Twitter dejando a buena parte de sus fans ojipláticos ante lo que narraba.

Fiel a la sinceridad arrolladora que exhibe ante cualquier situación, Chrissy no tardó en aclarar a aquellos admiradores que atribuyeron sus problemas a los "nervios" derivados del inminente comienzo de Luna en la escuela que, a diferencia de lo que ellos pensaban, su malestar físico nada tenía que ver con la nostalgia o la melancolía.

"Oh no, esto no se debe a los nervios del primer día de escuela. La culpa es del vino y de la barbacoa coreana de anoche, y también del jet lag de mi último vuelo", aseguró la modelo sin pensárselo dos veces.