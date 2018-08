Chrissy Teigen todavía está "temblando" de miedo tras el terremoto de Indonesia

La modelo Chrissy Teigen ha puesto de manifiesto a través de sus redes sociales que el período de vacaciones del que debería estar disfrutando estos días en Bali no está siendo ni mucho menos idílico al no haberse visto exento de contratiempos. Y es que la también esposa del cantante John Legend se vio obligada ayer domingo a salir de su hotel prácticamente "desnuda" y con su hijo Miles (dos meses) en brazos tras sentir las vibraciones de terremoto que se produjo en la vecina isla de Lombok.

"¡Oh dios mío! Bali... Todavía estoy temblando. Parece que ha pasado una eternidad. Madre mía, todavía estoy descompuesta, menudo viaje hemos tenido. Han sido 15 segundos de 'Pero qué está pasando'", se ha desahogado la también presentadora de televisión en uno de los muchos mensajes de Twitter que ha publicado para documentar su experiencia.

"He hecho todo lo posible para salir del hotel con calma, con mi bebé en brazos y diciendo a todo el mundo: 'Estoy desnuda, estoy desnuda...'. Parecía un zombie sin ropa. Y ha habido muchas réplicas, no sé si es que estoy temblando todavía o esto no ha parado todavía. De verdad que estoy intentando comportarme con normalidad", ha asegurado en un segundo tuit.

De momento, la también madre de Luna (2) no ha explicado si su marido y su primogénita se encuentran a su lado en estos momentos de gran tensión, ligados tanto a la fuerza del seísmo que ha azotado Indonesia -y que ha dejado un balance provisional de al menos 91 víctimas mortales- como a la incertidumbre derivada de los escasos datos que han trascendido a estas horas sobre los devastadores efectos de este fenómeno natural.