Christina Aguilera se niega a que una niñera críe a sus hijos

Pese a que los formatos televisivos como "The X Facto" o "The Voice" nunca han sido precisamente santo de su devoción, Christina Aguilera pasó cinco años ejerciendo de coach en ese último concurso y soportando las 'historias fabricadas' que se creaban para atraer a la audiencia al haberse dado cuenta de que era una opción muy cómoda para seguir en primera línea de actualidad sin necesidad de salir de gira y separarse de sus retoños.

Los motivos que le han llevado a aceptar protagonizar una residencia de conciertos en Las Vegas son muy similares, ya que la ciudad del pecado le ofrece la posibilidad de viajar con facilidad para cumplir sus compromisos cada noche y regresar después a casa.

"Es un factor que influye mucho en nuestro horario, desde luego: tengo que poder arropar a los niños y darles las buenas noches antes de empezar a trabajar. O nos organizamos para poder hacerlo a otra hora y que antes de la hora de dormir pueda jugar con mi niño", ha reconocido en una nueva entrevista a la revista Galore.

"Estoy muy emocionada porque Las Vegas me dará la oportunidad de no estar tan lejos de casa. Y así podré organizarme con los niños. Cualquiera que me conozca sabe que no estoy dispuesta a dejarles el 90 por ciento del tiempo con una niñera. Para mí es vital estar con ellos cuando se acuestan y cuanto se levantan si tengo que estar en el estudio el resto del día. Da igual cuáles sean, pero lo importante es compartir esos pequeños momentos del día. Acabo de regresar de Disney de pasar unos días en familia. Es importante encontrar tiempo para ese tipo de cosas".

La principal diferencia que explica lo ilusionada que se encuentra a día de hoy es que, de cara a su espectáculo en los escenarios de Las Vegas, Christina siente que ha recuperado la libertad y las ganas de divertirse.