El vuelo de Christine Teigen para Japón da media vuelta a L.A

Un avión que volaba entre Los Ángeles y Tokio, en el que viajaban la modelo estadounidense Christine Teigen y su marido el cantante John Legend, tuvo que dar media vuelta en pleno vuelo porque un pasajero se equivocó de avión, informó la compañía japonesa All Nippon Airways (ANA).

El vuelo NH175 de ANA con destino a Tokio Narita despegó de Los Ángeles el martes a las 11H36 (19H36 GMT), pero tuvo que dar media vuelta al cabo de cuatro horas de trayecto, cuando volaba por encima del océano Pacífico al sur de Alaska, para volver a su punto de salida a las 19H32 (miércoles 03H32 GMT), según los datos del vuelo de la página FligthAware.

"Según los procedimientos de seguridad de la compañía, el piloto decidió volver al aeropuerto de salida, donde el pasajero desembarcó", explicó ANA de manera sobria en un comunicado.

"ANA está investigando la situación para comprender por qué el pasajero embarcó en el avión", precisó la compañía, que pidió disculpas a todos sus pasajeros.

"Habré pasado ocho horas en un vuelo a ninguna parte", tuiteó indignada la modelo estadounidense Chrissy Teigen, que se encontraba a bordo con su marido, el músico y actor John Legend.

"¿Por qué hemos sido todos castigados por el error de una sola persona? ¿Por qué no aterrizar en Tokio y reenviar a la otra persona? ¿Cómo es posible que no fuese la mejor idea, cabe preguntarse? Todos nos hacemos las mismas preguntas", se quejó a través de Twitter.

Hands down my favorite takes of the night. Not just 2 people wanting to go to tokyo for new year’s eve and sushi nope pic.twitter.com/axMO0bwdqf