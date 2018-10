Chyno Miranda rompe en llanto al enterarse que será papá

El cantante venezolano Chyno Miranda, rompió en llanto al enterarse que será padre por primera vez; ésto, luego de un regalo sorpresa que recibió sin imaginar que se trataba del embarazo de su esposa.

El video fue publicado en su cuenta de Instagram, donde se encuentra sentado en un sofá abriendo el regalo, saca un suéter, lo toma, lo alza y se da cuenta que dice "Vas a ser papá", seguidamente lo vuelve a ver y no reacciona. "...ya va no entiendo...", la esposa le dice que siga viendo la caja, él se queda viéndola fijamente y lee que será papá, allí reacciona, se para y abraza a su esposa con una gran emoción: "Mi amor, mi vida, waooo no, pero cómo es eso, cómo es eso mi amor, ya va...".

No cabe duda que con esta sorpresa Chyno quedó sin palabras, feliz y a la vez nervioso. ¡Felicidades a la hermosa pareja!