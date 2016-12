Cindy Crawford se siente presionada para no envejecer

La modelo Cindy Crawford no soporta que le recuerden que ya no luce el mismo aspecto que hace tres décadas en la sección de comentarios de cada una de las fotografías que comparte en sus redes sociales.

"No hace falta que la gente me señale en Instagram que no estoy igual que a los 20 años. Ya lo sé. A veces, cuando eres un personaje público, puede resultar duro y ahí es cuando cobra importancia que trabajes en ti mismo", reconoce la maniquí en conversación New Beauty, en la que sin embargo deja muy claro que esas presiones externas nunca la empujarán a tratar de detener el paso del tiempo mediante métodos poco recomendables o saludables.

"Nunca más va a parecer que tengo 20 o 30 años, no importa lo que haga. Lo único que pretendo es tener un buen aspecto para mis 50. Hago deporte, como sano y cuido de mi piel. Existe una gran presión sobre las mujeres para que consigan lo imposible, es decir, no envejecer. Pero lo importante es estar genial para tu edad, sin importar cuál es. Creo que lo más sano es aceptar el paso del tiempo".

Ahora a la estrella de las pasarelas le gustaría servir de inspiración a otras mujeres para que se acepten sin reservas el paso del tiempo.

"A la Cindy de 50 años le gustaría poder decirle a la de 30 que no fuese tan dura consigo misma. Y, con un poco de suerte, la de 75 años me diría lo mismo a mí. Así que espero asimilar el mensaje pronto. Da igual cómo te sientas con tu cuerpo, siempre vas a pesar: 'Ojalá no hubiese sido tan dura'. Creo que si yo misma me aplicara el cuento, los demás a lo mejor seguirían mi ejemplo".