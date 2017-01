Antes de que llegara a sus manos el papel principal en la exitosa serie 'Homeland', la actriz Claire Danes pasó dos años "agónicos" sin trabajar, no por falta de ofertas, sino por decisión propia, ya que quería aguardar a la propuesta adecuada con la que pudiera desligarse por fin de antiguos roles juveniles y más superficiales.

"Fue una pesadilla, para mí fue una agonía. Quería encontrar algo que me estimulara y me llenara de energía, me sentía capaz y con muchas ganas. No podía volver a los personajes unidimensionales de secretaria o similares, quería dar vida a alguien que jugara un rol importante en el desarrollo de la historia", se confiesa la intérprete en la revista Marie Claire.

Afortunadamente, esa larga espera mereció la pena cuando le presentaron un proyecto tan retador e innovador como el thriller político que lleva protagonizando desde hace cinco temporadas.

"Mis padres siempre se mostraron muy empáticos con nuestro deseo y necesidad de expresarnos y yo siempre tuve muy claro lo que quería, era muy insistente y molesta. Mi objetivo siempre ha sido conseguir algo que parezca estar fuera de mi alcance, y 'Homeland' sigue aportándome justo eso. La serie fue como un ángel caído del cielo. Consigue que me sienta sobrepasada, pero en el mejor sentido posible", explica la actriz para justificar su arriesgada decisión de aparcar su carrera durante un periodo de tiempo tan largo.

"'Homeland' es increíble, no podrías hacerte ni una ligera idea. Reúnen a grupos de personas para contarnos historias que podrían resultarnos interesantes: expertos en redes sociales o en lucha antiterrorista o tráfico de drogas... resulta fascinante. Es mi parte favorita del trabajo", afirma Claire demostrando que tras cinco años sigue emocionándose como el primer día cada vez que pisa el set de rodaje de la ficción televisiva.