Claire Foy cree que su acento americano no es en absoluto "convincente"

Tras dos exitosas y aclamadas temporadas dando vida a la reina Isabel II en la serie de Netflix 'The Crown', la actriz Claire Foy (34) ha dado definitivamente el salto al cine hollywoodiense más comercial con su papel protagonista en la película 'First Man', la cinta que aborda la intrahistoria de la llegada del hombre a la luna y en la que la intérprete británica comparte créditos con Ryan Gosling.

Sin embargo, y al margen de que el filme esté ya listo para llegar a los cines de todo el mundo la semana que viene, la artista está convencida de que, pese a haber pasado los necesarios procesos de casting y contar con el respaldo expreso de todos sus compañeros, su acento americano no resulta demasiado convincente al no encontrarse este entre sus, por otro lado, incuestionables habilidades interpretativas.

"No me sale con naturalidad, esa es la verdad, aunque también es verdad que esas cosas hay que trabajarlas y mucho. Pero sé que jamás lo voy a dominar por completo. Esa es la realidad, nunca tendré un acento americano perfecto y creíble. Tengo que aceptar que ese es uno de mis defectos como actriz", ha explicado en conversación con el portal Yahoo! Movies.

Afortunadamente para ella, o eso se desprende al menos de la teoría que maneja y de las buenas críticas que ya ha recibido la película, los espectadores que se acerquen a las salas de cine a partir del próximo 12 de octubre para conocer los entresijos de la histórica misión espacial liderada por Neil Armstrong y Buzz Aldrin -Foy da vida a la esposa del primero, Janet Shearon- no se preocuparán en exceso por esas supuestas particularidades de la entonación de la artista.

"Puedes intentarlo una y otra vez, pero en último término tienes que aferrarte a la esperanza de que la gente no va a ver una película esperando perfección en ese sentido. Creo que la gente quiere verse conmovida con las tramas, con las emociones de los personajes, quiere ver gente real en situaciones reales. Imitar a la perfección un acento no me parece tan relevante", ha reflexionado en la entrevista.