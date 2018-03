Claire Foy, la protagonista de "The Crown", anuncia su separación

Tras concluir la labor de promoción de la segunda temporada de 'The Crown', la última en la que ella participará en el papel de la reina Isabel II, la actriz Claire Foy ha decidido que ha llegado el momento de hacer pública su separación del actor Stephen Campbell Moore tras cuatro años juntos y una hija de dos en común.La ya expareja ha optado por publicar un comunicado conjunto en que, si bien no explican los motivos que les han llevado a tomar esa decisión, sí dan a entender que el final de su matrimonio no se ha visto marcado por ningún tipo de animosidad.

"Estamos separados, esa es la situación desde hace un tiempo. Sin embargo, continuamos siendo grandes amigos que sienten el máximo respeto el uno por el otro", reza el escueto mensaje.Desde el círculo de allegados de los dos intérpretes, que se conocieron en 2011 rodando la película conocida como 'En tiempo de brujas' o 'Cacería de brujas' en los países hispanos, aseguran que la intención de ambos es seguir manteniendo una relación lo más civilizada posible.

Hace unas semanas, Stephen hablaba por primera vez de la intervención a la que se había visto obligado a someterse en 2016 después de que le detectaran un tumor benigno en la glándula pituitaria, mientras su entonces aún esposa se encontraba inmersa en la grabación de la serie de Netflix, al mismo tiempo que trataba de compaginar este trabajo con sus primeros meses como madre. En aquel entonces, el actor llegó a temer por su vida hasta tal punto, que incluso escribió una carta dirigida a sus seres queridos en caso de que no consiguiera superar su paso por quirófano.

"Es entonces cuando te das cuenta de que no eres la persona más importante en todo ese proceso, porque todo el mundo que te quiere se enfrente a ello y pasa mucho peor. Mi hija no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo, pero mi familia sí y podía ver lo que le estaba sucediendo", se sincera Stephen el pasado enero.