Clara Lago: una novia muy orgullosa en el gran día de su novio Dani Rovira

Habitualmente, los actores Clara Lago y Dani Rovira tratan de mantener su relación sentimental, que comenzó mientras rodaban la exitosa película 'Ocho apellidos vascos', en un discreto segundo plano, evitando realizar apariciones públicas juntos excepto en contadas ocasiones, como lo han sido las galas de los Goya.Sin embargo, este martes contaba como una de esas ocasiones especiales, ya que el humorista recibía el título de Hijo Predilecto de su Málaga natal en una ceremonia a la que no faltó su chica, quien además estrenó un nuevo look en el que su habitual melena larga brillaba por su ausencia, habiendo sido sustituida por un corte bob en un tono mucho más claro.

En su intervención para agradecer dicho reconocimiento, Rovira no pudo resistirse a realizar una romántica mención a su compañera, que le observaba atenta desde el patio de butacas, asegurándole: "Eres de las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida, contigo la vida es muchísimo más bonita". Poco después, Clara echó mano de sus redes sociales para presumir de su novio y de su logro: "De esos momentos en los que el orgullo no te cabe en el "pesho"...", afirmaba junto a una fotografía de Rovira sobre el escenario junto a la otra homenajeada de la gala, María Teresa Campos, que fue nombrada Hija Adoptiva de Málaga.

Desde que se hiciera público su noviazgo, las veces en que la actriz ha accedido a hablar de su pareja en alguna de sus entrevistas se pueden contar con los dedos de las manos. El aventurero Jesús Calleja fue uno de los pocos que consiguió hacer que se soltara durante su viaje a Marruecos, hasta el punto de animarse a dar algunos detalles sobre el inicio de su historia de amor, como por ejemplo que empezó una vez concluida la grabación de la película que les unió o que en un principio ella dudó del talento de él como actor debido a su pasado como monologuista.