Clarissa Abrego: “Yo no tuve ninguna palanca”

La presentadora y productora del programa El After, Clarissa Abrego, estuvo este viernes en el segmento de “La silla caliente” de Tu Mañana, donde dio detalles sobre su vida personal y profesional.

Clarissa, mejor conocida como “La China Moccacina” contó que cuando se vino de su natal Colón le fue muy difícil, ya que muchas personas no creían que iba a triunfar en este medio.

“Vengo de Colón y es bien complicado venir de una provincia donde no se estudiaba producción pero si se puede lograr, incluso a mí me llegaron a criticar que no les gustaba como yo hablaba y mi familia me decía que no estudiara eso ya que no me iba a dar plata, pero lo logré y sin ninguna palanca”, afirma la colonense.

En cuanto al amor, La One Two le preguntó, si seguía con su novio “El Español”, a lo que respondió que actualmente está soltera pero que aún se sigue escribiendo con él y que las cosas no habían funcionado porque ella es más tranquila que él y que eso de las fiestas no se le da. ¿Le creemos?

Pero eso no es todo, además se le cuestionó si había tenido problemas con la ex-presentadora de El After, Sara Faretra, a lo que respondió que las dos tienen un carácter fuerte y que al principio, Sara decía cosas al aire que no le gustaba a ella como productora de contenido de El After y que por supuesto tenían sus encontrones, pero al final todo lo arreglaban.

Y algo que La One Two no pudo evitar, fue preguntarle sobre sus sexys y muy comentadas fotos que al inicio solo eran para ella como recuerdo; pero que decidió compartirlas en sus respectivas redes sociales.

“Muchas personas me escribieron cosas muy bonitas pero también recibí comentarios como que ya me estaba pareciendo a las otras, en realidad, todo lo que he logrado ha sido por mi esfuerzo y no por mi cuerpo”, confiesa La China Moccacina.