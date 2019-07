Cofundador de Sundance recibe 6 años de prisión por abuso sexual

Un cineasta que cofundó el Festival de Cine de Sundance y produjo una película cuya protagonista ganó un Oscar fue sentenciado a por lo menos seis años en prisión tras declararse culpable del abuso sexual de una menor.

El juez que pronunció el martes la sentencia se seis años a cadena perpetua dijo que espera que la junta de libertad condicional mantenga en prisión a Sterling Van Wagenen, de 72 años, más allá del tiempo mínimo.

El juez Robert Griffin elogió a la joven víctima por reportar lo sucedido. Los fiscales dicen que Van Wagenen tocó a una niña inapropiadamente en dos ocasiones entre 2013 y 2015, cuando ésta tenía 7 y 9 años.

"Hiciste lo correcto y no eres responsable de nada de lo ocurrido y nada de lo que ocurrirá", dijo Griffin durante la audiencia en el sur de Salt Lake City. "Tú eres una joven valiente".

La hermana de la víctima, cuyo nombre The Associated Press no revelará por tratarse de un caso de abuso sexual, leyó una carta en nombre de su hermana criticando a Van Wagenen por mentir y por ser un cobarde.

"Creo vehementemente que lo único que te contraria es el hecho de haber sido atrapado", dijo la hermana.

Van Wagenen declinó disculparse con la víctima y su familia.

"Es claro que cualquier tipo de disculpa que pueda dar no tiene sentido a estas alturas", dijo Van Wagenen. "Así que ni siquiera voy a intentarlo. Quiero que todos ustedes sepan que siento las consecuencias de lo que he hecho. Las siento profundamente".

El cineasta se declaró culpable de dos cargos de abuso sexual de una menor, ambos relacionados con la misma víctima, como parte de un acuerdo con la fiscalía.

Van Wagenen fundó con Robert Redford un evento en Utah que pasó a conocerse como el Festival de Cine de Sundance y fue el director ejecutivo fundador del Instituto Sundance, pero no ha estado en la organización desde hace más de dos décadas.

También fue uno de los productores de la película de 1985 "The Trip to Bountiful" (“En busca de la plenitud”), sobre una anciana que añora volver a su casa, que le mereció a la difunta Geraldine Page el Premio de la Academia a la mejor actriz.

A lo largo de los años ha trabajado como profesor de cine en la Universidad de Utah y en Brigham Young University, y como director y productor en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con proyectos varios que incluyen videos del templo.

Van Wagenen renunció a su posición como profesor de tiempo parcial en el departamento de cine y artes mediáticas de la Universidad de Utah el 15 de febrero, dijo el vocero universitario Chris Nelson.

Su renuncia se produjo luego que un hombre lo acusó de haber abusado de él cuando era un niño en 1993. No se han formulado cargos en ese caso, que se hizo público en un sitio web que sirve de vigilancia para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ampliamente conocida como la iglesia mormona.

Van Wagenen le agradeció a ese hombre, que estuvo en la corte el martes, al decir que fue una "bendición" que haya sacado "todo esto a la luz".