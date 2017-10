Colin Farrell es el "gemelo perdido" de Colin Firth

Incluso las estrellas de cine más famosas deben soportar que en ocasiones les confundan con alguno de sus compañeros de profesión: la actriz Isla Fisher incluso llegó a rodar un vídeo humorístico explicando qué la diferenciaba de Amy Adams después de rodar juntas 'Animales nocturnos' y otras dos pelirrojas, Jessica Chastain y Bryce Dallas Howard, han relatado entre risas cómo han optado por fingir mientras firman autógrafos para los fans de la otra o reciben felicitaciones por películas que no protagonizaron.

Lo mismo le sucede al actor Colin Farrell, a quien a menudo identifican por error como Colin Firth, a pesar de la diferencia de edad entre ambos -más de 15 años- y de que el primero sea irlandés y el segundo británico.

"Aunque me saca un Óscar, 25 centímetros y tiene mucha más clase que yo, aun así sucede. En una ocasión traté de apuntarme a un gimnasio y la mujer que estaba al teléfono ocupándose de todo el papeleo dijo en un susurro bastante audible: '¡Colin Firth está aquí!'", ha asegurado Farrell en el programa 'The Graham Norton Show'.

Sin embargo, al atractivo intérprete no le molestan esas pequeñas equivocaciones ni las posibles comparaciones que puedan surgir entre él y el oscarizado protagonista de 'El discurso del rey'. Y es que hace ya mucho tiempo que al antiguo chico malo de Hollywood dejaron de afectarle banalidades como el ego de las estrellas o la competitividad, y de hecho ya ni siquiera se considera a sí mismo un actor.

"Me encanta trabajar. Creo que amo más mi trabajo ahora que nunca antes. Irónicamente, en la actualidad siento que me define menos. No quiero decir que signifique menos para mí, simplemente me identifico menos con ello. Creo que gracias a ello he ganado cierta sensación de libertad, que me permite zambullirme en lo que hago a un nivel más profundo y al mismo tiempo menos personal. Cuando no estoy trabajando, desconecto; no quiero saber nada del tema, estoy con mis chicos. Y si me preguntan si soy actor, diría que no, pero que a veces actúo y me pagan por ello, pero no soy actor", explicaba recientemente.