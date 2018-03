Colin Firth se separó brevemente de su mujer en 2015

Aunque a lo largo de las últimas dos décadas el actor Colin Firth y su esposa Livia Giuggioli han dado la impresión de ser una de las parejas más estables de la industria cinematográfica, lo cierto es que durante un breve período de tiempo en torno a 2015 decidieron separarse por razones que no han llegado a trascender públicamente.

Ambos se han visto obligados a compartir una información tan delicada acerca de su vida privada, la misma que siempre han tratado de proteger a toda costa por el bien de sus dos hijos adolescentes, en el marco de una desagradable situación relacionada con la denuncia por acoso que la esposa del intérprete británico ha interpuesto contra Marco Brancaccia, un antiguo amigo de la infancia con quien ella mantuvo un breve romance durante el paréntesis en su matrimonio."Hace unos años, Colin y Livia optaron en privado por separarse.

En esa época, Livia se relacionó brevemente con un antiguo conocido, el señor Brancaccia. Desde entonces, los Firth se han reconciliado. Y en consecuencia, el señor Brancaccia inició una aterradora campaña de intimidación durante meses, la mayor parte de la cual ha quedado documentada. Por motivos obvios, los Firth nunca han tenido ningún deseo de hacer este asunto público", reza el escueto comunicado que el representante de la estrella ha compartido con el periódico The Times.

El protagonista de 'El diario de Bridget Jones' y su esposa optaron por aclarar los detalles sobre un asunto tan espinoso al ser conscientes de que la investigación llevada a cabo por las autoridades se vería reflejada antes o después en los medios de comunicación.Por su parte, Marco Brancaccia ha negado todas las acusaciones contra su persona, asegurando que jamás ha hostigado a la productora italiana -ni amenazado con destruir su matrimonio como ella sostiene- y apuntando que el vínculo que existía entre ambos iba más allá de una mera aventura.

"Estábamos juntos, y ella quería dejar a Colin por mí", alega. "Mi supuesto acoso consistió en dos mensajes de WhatsApp una vez ella puso punto final a nuestra relación en junio de 2016, más un correo electrónico. Es cierto que le envié uno a Colin acerca de lo nuestro, y me arrepiento de haberlo hecho, y en respuesta ella presentó una denuncia contra mí por acoso, solo por puro miedo a que yo pudiera hacer público lo que me había contado acerca de su matrimonio y su trabajo. A lo largo de un año me envió cientos de mensajes, fotos, vídeos e incluso un diario", alega el periodista italiano.