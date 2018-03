Confirmado: el hermano de Kate Middleton vuelve a estar soltero

Tras cuatro años de intermitente relación, el pasado octubre comenzaron a circular nuevos rumores que apuntaban a una enésima ruptura entre el empresario James Middleton y su hasta entonces pareja, la presentadora Donna Air, aunque en aquel momento ninguno de los dos se pronunció para confirmarlo o desmentirlo.Pues bien, ahora la estrella televisiva de 38 años ha confesado que su romance con el hermano menor de la duquesa de Cambridge llegó a su fin dos meses después de que se les atribuyera dicha crisis sentimental, según ella de la manera más cordial posible.

"James y yo ya no estamos juntos. Decidimos seguir caminos separados en diciembre, pero aún somos buenos amigos y siempre lo seremos", ha asegurado Donna en declaraciones al dominical Mail On Sunday. Esta noticia supone toda una sorpresa, ya que muchos apostaban por que 2019 sería el año en que el benjamín de los Middleton pasaría por el altar después de que 'presentara' oficialmente a su chica en la boda de su hermana Pippa el pasado mayo.

La presencia de la presentadora en el enlace, al que también acudieron los príncipes Guillermo y Enrique de Inglaterra, fue muy comentado en vista de que la gran protagonista del día había impuesto como norma a sus invitados que solo podían acudir acompañados de sus esposos o prometidos, lo que excluiría automáticamente a Donna en su condición de novia y no futura mujer de James.

Por su parte, fuentes cercanas al joven aseguraron a finales de 2018 que James estaba convencido de que su ex y él acabarían dándose una nueva oportunidad basándose en las declaraciones que había realizado en varias ocasiones acerca de sus planes de futuro."La verdad es que ahora estamos planteándonos cuál será nuestro siguiente paso. Amo a Donna, la quiero mucho, y a decir verdad la palabra matrimonio no me asusta en absoluto, aunque tampoco es algo que considere fundamental para nuestras vidas", revelaba él en una entrevista al diario The Daily Mirror.