Conseguir el número de teléfono de Tom Cruise es una "misión imposible"

Ponerse en contacto con Tom Cruise si no se forma parte de su equipo de colaboradores o asistentes no resulta tarea fácil debido al empeño con el que siempre ha protegido su vida privada.

El presentador James Corden aprendió rápidamente esa lección cuando aceptó ejercer de maestro de ceremonias en una entrega de premios en la que el actor iba a ser el homenajeado y le preguntó si existía alguna manera de ponerse en contacto con él para preparar su intervención.

La respuesta de la estrella de cine fue que le haría llegar su número de teléfono muy pronto, pero lo que Corden no se imaginaba es que tendría que superar una serie de pruebas antes de poder llamarle.Unos días después, cuando llegó a su oficina, se encontró con un montón de globos como agradecimiento y una caja que contenía una tarta en forma de teléfono con un teclado adornado con símbolos extraños y una tarjeta con el mensaje: "Su misión, si decide aceptarla", en honor a las famosas películas de acción.

"También había incluido una grabadora en un sobre con una nota que decía: 'Dale al play'. La grabación decía: 'Su misión, si decide aceptarla, es descifrar el código y llamar a ese número desde su teléfono móvil. Este mensaje se autodestruirá en cinco segundos'", ha desvelado el presentador británico en el programa de Howard Stern para la emisora SiriusXM.

Aunque le costó varios intentos, eventualmente James Corden consiguió adivinar el significado de cada símbolo y reunir una serie de números que parecían conformar un teléfono."Cuando por fin llamé, me respondió una voz que solo dijo: '¿Hola?', y yo me quedé en blanco, solo acerté a decir: '¿Estoy hablando con Tom Cruise?', y me contestó: '¿Eres James?'. Cuando le dije que sí, me dijo: 'Bueno, pues ahora ya tienes mi número'", ha concluido.