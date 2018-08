Corte de Manhattan procede con cargo de tráfico sexual contra Weinstein

635x357 Aseguradoras no quieren pagar por defensa Harvey Weinstein. TOM HAYS (Associated Press)

Un juez de la Corte Federal de Manhattan rechazó hoy una moción presentada por el productor de cine Harvey Weinstein y continuó así con el proceso judicial en el que la aspirante a actriz Kadian Noble le acusa de tráfico sexual.

La decisión gira en torno a la denuncia presentada contra Weinstein por Noble, de 31 años, que en noviembre de 2017 presentó una denuncia por tráfico sexual en relación a un supuesto abuso sexual por parte de Weinstein en una habitación de un hotel de Cannes en 2014.

La víctima señaló que el productor de cine le convenció para subir a su habitación entre promesas de debatir un posible rol en una película que impulsaría su carrera profesional, y una vez ahí Weinstein la asaltó.

Esta sería la primera vez que "se busca aplicar la Ley de Protección de Víctimas de Tráfico de EE.UU. a un caso de estas características", apunta la sentencia judicial enviada a la prensa.

Según el juez, Robert Sweet, la posterior falta de interés en la carrera de Noble fue un factor de peso en su decisión, y apuntó que la denunciante había presentado argumentos suficientes que demuestran la "actitud consciente e intención fraudulenta" de Weinstein.

"En la práctica, Weinstein puso fin a su relación con Noble en el momento en el que eyaculó sobre el suelo del baño del hotel", detalló Sweet, que apunta que el comportamiento del productor indicaba que su promesa a la actriz no tenía "ninguna base objetiva".

El juez rechaza así una petición del productor de Hollywood, que argumentaba que admitir a trámite la denuncia de Noble significaría extender injustamente la ley federal de tráfico sexual y aplicarla a "toda actividad sexual que ocurra entre dos adultos en la que una de las partes mantiene una posición superior de poder e influencia".

De esta forma, Weinstein afirmaba que el encuentro con Noble no constituía un acto de comercio de sexo porque no se intercambió nada valioso.

En la misma decisión, el juez de Manhattan sí que rechazó estos mismos cargos contra Robert Weinstein, hermano y socio de Harvey, alegando que Noble no había demostrado que él también se hubiera beneficiado del encuentro.

En octubre de 2017, la revista The New Yorker y el diario The New York Times destaparon el supuesto historial de abuso de Weinstein, lo que acabó desembocando en una cascada de denuncias.

Unas ochenta actrices han acusado al productor de conductas inapropiadas, entre ellas Rose McGowan y Paz de la Huerta, que alegan violación, y sus voces han impulsado movimientos contra el acoso sexual en la industria del cine y fuera de ella, como "Me Too" y "Time's Up".