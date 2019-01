Courteney Cox y Johnny McDaid ya no piensan en casarse

El de Courteney Cox y Johnny McDaid es el ejemplo perfecto de que el viejo dicho de que segundas partes nunca fueron buenas no siempre se cumple. La pareja pasó varios meses separada en 2015, cuando deberían haber estado ultimando los preparativos de su enlace, debido a su incapacidad para ponerse de acuerdo acerca de dónde se instalarían -Estados Unidos o Europa- tras convertirse en marido y mujer, pero finalmente su amor pudo más que cualquier otro obstáculo y acabaron dándose una nueva oportunidad.

Desde entonces sus planes de pasar por el altar parecían estar en pausa indefinidamente, muy probablemente porque ambos siguen residiendo en continentes diferentes. De hecho, en una de sus últimas apariciones la propia Courteney reconocía que no sabía muy bien cómo referirse en público al músico debido a lo confuso de su estatus sentimental, pero ahora la intérprete ha aclarado la gran duda: no, el líder de la banda Snow Patrol y ella ya no están comprometidos y por tanto ya no hay ninguna boda en el horizonte.

"¿Tan extraño resulta? Rompimos nuestro compromiso y él se mudó a Inglaterra, después volvimos juntos otra vez y ahora las cosas están mejor que antes. Todo es mejor. Y no lo digo porque él esté en Londres, aunque es cierto que darnos ese espacio -estuvimos separados medio año- nos ayudó a poner muchos temas en perspectiva y todo ha mejorado", ha explicado la actriz a su paso por el programa de Elle DeGeneres, sin escatimar en halagos para su chico ni tratar de suavizar los aspectos menos prácticos de su actual dinámica."A ver, resulta caro. ¡La nuestra es una relación muy cara! Porque viajamos constantemente. Pero él es increíble", ha asegurado.