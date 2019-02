Courteney Cox estaba "aterrada" durante su accidentado vuelo a México

Aunque afortunadamente todo quedó en un susto y el grupo de amigas pudo disfrutar finalmente de un fin de semana de ensueño en Cabo San Lucas (México), la actriz Courteney Cox no ha dudado en pronunciarse ahora sobre el miedo que experimentó -es probable que Jennifer Aniston y el resto de sus acompañantes sintieran lo mismo- cuando el jet privado que debía trasladarlas a la costa mexicana el pasado viernes tuvo que dar la vuelta y realizar un aterrizaje de emergencia en Ontario (California).

"Nunca me ha dado miedo volar, para empezar porque mi padre es piloto. Pero es verdad que me quedé aterrada en el mismo momento en que despegamos porque escuché un golpe muy fuerte. Me dije a mí misma: 'Ok, eso ha sonado a que deberíamos comprobar ese neumático'", ha explicado la intérprete sobre el origen de todos los males: la pérdida de una de las ruedas del tren de aterrizaje del aparato nada más despegar."Al final nos quedamos sin neumático y también sin rueda.

Afortunadamente, hay dos ruedas adicionales a los lados y dos al frente, así que tengo que decir que el aterrizaje, pese a las circunstancias y el miedo que teníamos, fue bastante suave", ha añadido la artista en conversación con el portal de noticias Extra.Las antiguas protagonistas de 'Friends', así como la también actriz Amanda Anka y la guionista Molly Kimmel, entre muchas otras, se disponían a dar continuidad a los festejos por el 50 cumpleaños de Jennifer y, desgraciadamente, su viaje a México tuvo que verse interrumpido temporalmente cuando el piloto decidió volver a Estados Unidos para reemplazar la aeronave dañada.

Tras llegar a la zona del aeródromo en el que finalmente pisarían tierra firme, el avión tuvo que volar en círculos durante unas dos horas para consumir todo el combustible posible y facilitar así un aterrizaje libre de incidencias."Le mandé un mensaje de texto a [mi hija] Coco para decirle que la quería mucho, pero no le conté nada de lo que estaba pasando. Y también escribí a Johnny [McDaid, su pareja], y a él sí que le expliqué lo que estaba sucediendo. Después le llamé por FaceTime para acabar de tranquilizarle", ha revelado la también protagonista de la extinta serie 'Cougar Town' en la misma conversación.