Courteney Cox "ve difícil" una futura reunión de "Friends"

La actriz Courteney Cox no ha tenido inconveniente alguno a la hora de responder a la enésima pregunta que le ha sido dirigida a los miembros del reparto sobre la posibilidad de que la aclamada serie 'Friends', en la que daba vida al personaje de Monica Geller, regrese algún día a las pantallas cuando, curiosamente, estos días se cumplen 14 años de la emisión de la décima y última temporada de la ficción televisiva.

Y la verdad es que la posición que mantiene la intérprete ante semejante hipótesis no difiere demasiado de la que ofrecía recientemente su buena amiga Jennifer Aniston, ya que a ella también le haría mucha ilusión regresar a ese piso de paredes moradas que ocupaba su alter ego en Nueva York pero siempre -y este es el principal reto- que existiera un guion sólido e ingenioso con el que justificar el regreso a escena de los seis protagonistas.

"La gente no para de preguntarnos lo mismo todo el tiempo: '¿Vais a resucitar la serie?'. El problema es que la serie estaba planteada de forma que exhibiera la amistad de un grupo de amigos de entre 20 y 30 años. No sé si hay alguna forma de rehacerla. Sinceramente lo veo muy difícil, ya que habría que mantener su esencia", ha reflexionado la artista en conversación con la revista People.

La diferencia entre la postura que defiende Courteney y la que ha venido compartiendo Jennifer Aniston en sus últimas entrevistas reside en el ligero cambio de actitud que ha experimentado la segunda en el transcurso de poco más de un año. Tanto es así, que si meses atrás reconocía que en la era de las redes sociales resultaba impensable que un grupo de personas se sentara a leer o a charlar en el sofá de una cafetería durante horas, hace solo unos días la artista no dudaba en plantear con optimismo la idea de reeditar esos encuentros.

"Courteney, Lisa [Kudrow, Phoebe en la serie] y yo hablamos mucho sobre el tema y no dejamos de fantasear con la posibilidad. Fue de verdad el mejor trabajo que he tenido en mi vida. No sé cómo podríamos presentar la historia a día de hoy, pero nunca se sabe. Hay muchas series que han vuelto a la televisión y lo han hecho con mucho éxito. Sé que Matt [LeBlanc, Joey] no quiere volver a oír del tema, pero quizá podemos convencerle", explicaba Jennifer en referencia a series de la época como 'Will & Grace' o 'Las chicas Gilmore'.

El citado Matt LeBlanc fue tajante a la hora de descartar, no del todo pero casi de forma definitiva, una posible implicación por su parte en cualquier proyecto ligado directamente a la extinta comedia de la NBC al tiempo que presentaba un argumento muy similar al que ahora sostiene Courteney: la imposibilidad de mantener intacta la identidad y personalidad de la serie cuando muchos de sus personajes han sobrepasado la barrera de los cincuenta.

"Normalmente diría eso de nunca digas nunca, pero en el caso de 'Friend' creo que sí diría que nunca... No sé, entiendo que a la gente le encantaría vernos reunidos una vez más, pero hay que recordar que la serie iba sobre un período finito de tiempo, el que viven los seis personajes entre sus 20 y 30 años. Dudo mucho que el público quiera ver a Joey sometiéndose a una colonoscopia", aseguraba.