Courteney Cox quiere volver a ser madre

La actriz Courteney Cox sabe que hay tareas difíciles pero no necesariamente imposibles, por eso no ha tenido reparo alguno en revelar abiertamente que le encantaría volver a quedarse embarazada a sus 53 años y repetir así experiencia en la maternidad aprovechando la sólida relación sentimental que mantiene desde 2015 con el músico Johnny McDaid, líder de la banda de rock Snow Patrol.

"Sé que puede parecer una locura, pero me encantaría volver a ser madre, con Johnny, por supuesto. Es algo que disfrutaría muchísimo. Tampoco me importaría llevar en mi seno el bebé de otra persona, por lo visto hay mujeres mayores que se dedican a ello", asegura la estrella televisiva en el nuevo número de la revista New Beauty, mostrando así su opinión favorable sobre la gestación subrogada.

La que fuera protagonista de 'Friends', madre ya de una niña de 13 años llamada Coco -fruto de su fallido matrimonio con David Arquette-, tampoco ha dudado en desvelar públicamente algunas de las experiencias más difíciles que ha sufrido en ese sentido, especialmente los abortos espontáneos que padeció en los años inmediatamente posteriores al nacimiento de su primogénita, de los que hasta hace poco desconocía exactamente sus causas.

"Hace cuatro años, descubrí finalmente que tengo una especie de mutación genética que determina ciertas pautas del funcionamiento de mi cuerpo. Debido a esa anomalía, he sufrido abortos espontáneos y, como es algo heredado de mi familia, los episodios de depresión que han tenido muchos de mis familiares yo también los he sufrido. Además, mi padre murió por culpa de un cáncer muy extraño. Mi médico se encargó de investigar a fondo esta mutación y llegó a la conclusión de que yo tenía la peor de sus versiones, pero afortunadamente aprendí cómo absorber todos esos nutrientes que en principio mi cuerpo no procesaba", relata en la misma entrevista.

Además de haber conseguido mantener bajo control los efectos de su condición médica, Courteney se siente especialmente afortunada en esta época de su vida al haber superado también, y de forma definitiva, aquellas inseguridades que definieron sus primeros meses de romance con Johnny, basadas principalmente en la diferencia de edad que les separa -concretamente 13 años- y en el temor que sentía la artista de que su pareja no la encontrara atractiva a medida que fuera envejeciendo.

"La belleza exterior nunca ha sido una prioridad para él. A mí me solía preocupar muchísimo la diferencia de edad, pero ahora sé a ciencia cierta que no hay nada que temer al respecto. Johnny aprecia la belleza, pero en su sentido más profundo, y a mí me ocurre lo mismo. Por suerte, yo le encuentro guapísimo e irresistible, extremadamente sexy", bromea la actriz.