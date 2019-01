Courteney Cox no sabe cómo referirse en público a su "chico"

Aunque Courteney Cox y Johnny McDaid se separaron temporalmente en 2014 después de anunciar su compromiso debido al lugar en que cada uno de ellos quería establecer su residencia -ella esperaba asentarse en Estados Unidos y él apostaba por su Irlanda del Norte natal-, por suerte pudieron superar esas discrepancias y darse una nueva oportunidad.

Al día de hoy se sabe que los dos artistas siguen juntos y que organizar una boda no forma parte de sus planes de futuro: ella, en concreto, ha afirmado en repetidas ocasiones que no necesita pasar por el altar para sentir que están casados. Sin embargo, eso también coloca a sus allegados en la incómoda situación de no saber cómo referirse a ellos: la palabra 'novios' parece demasiado informal para una relación tan consolidada como la suya, pero tampoco han vuelto a comprometerse nunca formalmente.

"¿Podría decirse que es mi amigo masculino? Eso suena bien... pero no sé qué tal funcionaría. Él dice que es mi compañero, es la expresión que utiliza", ha explicado la antigua protagonista de 'Friends' a su paso por el programa de Jimmy Kimmel cuando el presentador le pregunto cómo debía llamar a Johnny.El problema es que en inglés el término 'partner', que no tiene género masculino ni femenino, se utiliza frecuentemente para referirse a parejas del mismo sexo y en muchas ocasiones Courteney se ha encontrado en la tesitura de tener que explicar que su pareja no es una mujer.

"Yo soy de Alabama, y ese es el significado que tiene allí, solo te refieres a alguien como tu compañero o compañera si es de tu mismo sexo. Es mi chico, es el hombre perfecto para mí, pero llamarle compañero me resulta extraño", ha reconocido.