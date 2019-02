Courteney Cox revela cómo su madre le animó sutilmente a perder la virginidad

Por norma general, cuando Courteney Cox se pronuncia acerca de su vida amorosa, lo hace para hablar del estado actual de su relación con Johnny McDaid y aclarar por enésima vez que siguen juntos, pero no comprometidos desde que allá por 2015 se tomaran un breve descanso.

Sin embargo, en su última entrevista televisiva ella ha querido echar la vista mucho más atrás para recordar su primer encuentro sexual y el sorprendente papel que su madre jugó de manera totalmente voluntaria a la hora de animarla a dar un paso tan importante.

"Yo no aprendí nada en casa acerca del sexo, mi madre jamás me explicó nada de todo lo que debería haber sabido. Probablemente no tendría que contar esto, pero me da igual: fui virgen hasta los 21. Creo que puedo sentirme orgullosa de ello", ha explicado a su paso por el late night de James Corden, antes de pasar a la parte importante de su relato.

"Recuerdo que estuve saliendo con el mismo chico durante mucho tiempo y creo que mi madre pensaba que seguiría con él bastante más. Y me envió un par de bragas para, ya sabes, "empujarme" hacia la vida adulta. El modelo se llamaba Olga y te lo juro: tenía cuatro dedos de encaje y luego la parte de algodón. Eran bastante mejores que la ropa interior que yo usaba, porque estaba muy atrasada en ese sentido".

Por si aún quedaba alguna duda, Courteney ha confirmado que utilizó ese par de ropa interior cuando llegó el momento de perder la virginidad con su pareja: "Es que eran bastante atrevidas. A ver, no a día de hoy, pero en aquel entonces sí lo eran", ha asegurado.

Esa historia iba dirigida en parte a la propia hija de la protagonista de "Friends", Coco, fruto de su fallido matrimonio con David Arquette y que ahora tiene 14 años: "¿Has estado prestando atención, Coco?", ha bromeado para concluir su intervención y conseguir muy probablemente que la adolescente se muriera de vergüenza desde casa.