Cristiano Ronaldo promociona Madeira tras ser acusado de fraude fiscal

A medida que se propagan con extrema rapidez las informaciones sobre el supuesto delito tributario que habría cometido Cristiano Ronaldo a lo largo de sus últimos seis años de estancia en España, una noticia que se hizo pública ayer martes al confirmarse que la fiscalía había presentado una denuncia contra él en relación con la presunta evasión de más de 14 millones de euros en concepto de impuestos, de momento parece que en el universo de las redes sociales el portugués se resiste a perder la calma.

Tanto es así, que solo unas horas después de que se avecinara sobre él la amenaza de un conflicto de grandes dimensiones con la hacienda pública de su país de acogida, el delantero del Real Madrid no dudó en publicar un entusiasta mensaje sobre las bondades de su isla natal de Madeira, sin disimular el orgullo que sentía ante su reciente nominación como uno de los mejores destinos turísticos de Europa.

"Esta no es la primera vez, y espero que no sea la última. Mi tierra natal, Madeira, ha sido nominada una vez más de cara al galardón 'Mejor destino insular de Europa'. Yo ya he votado y espero que vosotros también lo hagáis", reza una publicación que incluye entre sus menciones la cuenta oficial de Instagram del patronato local de turismo de la región autónoma.

Al igual que durante toda la semana pasada, cuando al astro del balón le acechaban los rumores sobre una supuesta nueva paternidad -concretamente la de dos mellizos nacidos mediante un proceso de gestación subrogada-, Cristiano ha intentado desviar la atención de los debates más polémicos que suscita su figura pública proyectando su tradicional carácter ostentoso en la esfera virtual.

Para demostrar que las habladurías en torno a la supuesta ampliación de su familia no le quitaban el sueño, el vigente campeón de Europa en clubes y selecciones se dedicó a documentar con fruición tanto sus recientes vacaciones portuguesas como aquellos días en los que ha estado concentrado con el combinado luso de cara a varios encuentros amistosos de su selección, publicando para ello todo tipo de favorecedoras imágenes que le retratan generalmente luciendo el torso desnudo y en compañía de su adorado hijo, Cristiano Junior.

Es más que probable que, lejos de pronunciarse abiertamente sobre futuros enfrentamientos legales con el estado en sus perfiles sociales, el afamado deportista siga al pie de la letra la estrategia de comunicación digital seguida por su rival Leo Messi cuando hace tres meses fue declarado culpable del mismo delito: mantener un silencio sepulcral mientras sus abogados y contables se encargan de todo.