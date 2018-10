Cristina Pedroche triunfa en Londres con unos "huevos" muy particulares

La presentadora Cristina Pedroche ha dejado patente en infinidad de ocasiones que el papel que juega en el restaurante londinense de su marido David Muñoz -parte de su franquicia 'Streetxo'- no se limita ni mucho menos al de mera embajadora o relaciones públicas, aunque cierto es que su popularidad e influencia en las redes sociales la convierten en el mejor arma promocional que tiene el establecimiento.

Y es que la estrella televisiva ejerce, desde su apertura hace algo más de dos años, como socia del negocio y también como la inspiración tras uno de sus platos más originales, las 'croquetas de la Pedroche', una impronta personal en el menú que ahora se ha visto complementada con la entrada en la carta de un llamativo cóctel al que ella misma se refiere como los 'huevos de la Pedroche' y que, a tenor de las reacciones que ya ha suscitado, parece haber cosechado un rotundo éxito entre la clientela del lugar.

"Los huevos de la Pedroche están absolutamente deliciosos. Menudo espectáculo. Y no lo digo solo porque sean míos, ¿eh? Estos huevos me representan", ha bromeado en su cuenta de Instagram al tiempo que exhibía su orgullo ante la gran acogida que está teniendo ese último concepto 'gastronómico', el cual se sirve en lo que parece un huevo de dinosaurio de cuya parte superior -aparentemente rota tras el nacimiento- brotan grandes cantidades de humo.

Pero además de supervisar la buena marcha del local y asistir a su marido cada vez que este viaja a Londres para encargarse personalmente de la dirección del mismo, Cristina Pedroche también suele aprovechar sus visitas a la capital británica para disfrutar al máximo de una de sus grandes pasiones, el 'running', aprovechando la oportunidad que le brinda la ciudad de correr en parques tan emblemáticos como el céntrico Hyde Park.

"Últimamente estoy volviendo a correr más, es verdad que nunca lo había dejado del todo pero como con el yoga me encontraba tan bien, salía a correr solo un día, más que nada porque me daba pereza. Ahora estoy corriendo tres veces a la semana. Me siento fuerte, ágil, muy rápida de cabeza y muy, muy feliz. Creo que he encontrado mi balance perfecto", ha escrito en su espacio personal junto a una foto de tan bucólico escenario otoñal.