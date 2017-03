Dafne Fernández se arrepiente de haber hecho público su compromiso

Después de disfrutar de unas románticas vacaciones en Estados Unidos durante las que su novio, el fotógrafo Mario Chavarría, la sorprendió con una propuesta de matrimonio frente a la tumba de Elvis, Dafne Fernández ha retomado con ganas su apretada agenda profesional, que este martes la llevó a poner rumbo a Londres para acudir a la presentación de la nueva colección de zapatos de Ellie Goulding para la firma Deichmann y al exclusivo concierto privado que ofreció la cantante británica para unos pocos privilegiados.

Allí los dos enamorados se codearon con celebridades de la talla de Lady Amelia Windsor -nieta del duque de Kent y una de las estrellas emergentes de la moda británica-, pero la intérprete también encontró tiempo para hablar de sus próximos proyectos de trabajo y de por qué ha comenzado a arrepentirse, al menos en parte, de haber hecho públicos sus planes de boda.

"Soy muy fan de Elvis y él llevaba el anillo encima desde hacía mogollón, y esperó a ese momento para hacer algo especial y no la típica 'moñada'. Luego me arrepentí de haberlo publicado. En ese momento fui muy impulsiva: estaba muy feliz y quería compartirlo. Pero es que todo el mundo me pregunta por lo mismo, aunque lo veo normal", reconoció Dafne tras posar con soltura frente a las cámaras.Aunque prefiere no revelar la fecha y el lugar que ya han elegido para su gran día, sí ha adelantado que tratará de sacar el máximo partido a una fecha tan especial: "Querría ponerme un taconazo, pero también es cierto que quiero bailar y pasármelo bien y llegar hasta el final de la noche, así que llevaré tacones, pero después me cambiaré".

La actriz se presentó a la cita muy sonriente y cogida del brazo de su futuro marido, pero llegado el momento Mario prefirió retirarse y permanecer en un discreto segundo plano mientras ella daba algunos detalles sobre su experiencia rodando a las órdenes del cineasta Álex de la Iglesia en 'Perfectos desconocidos'.

"Esa va a ser la película del año. Está mal que yo lo diga, pero va a ser así. El mío es un personaje increíble porque es como una niña; es muy inocente y no tiene maldad, ni dobleces ni filtros. Todo lo suelta porque piensa que no hace daño. Es de esa clase de papeles que da gusto", adelanta en exclusiva sobre su papel en la cinta, en la que comparte pantalla con Belén Rueda y para la que se puso por primera vez bajo la dirección del premiado cineasta, para el que solo tiene buenas palabras.

"Álex era el protagonista todos los días de rodaje. Nadie había trabajado con él antes, excepto Pepón Nieto, y fue una grata sorpresa para todos. Ya le admirábamos, pero ahora lo hacemos más si cabe por cómo rueda. Es un personaje curioso y es una pasada rodar con él".¿Y qué le depara el futuro a Dafne Fernández? Además de la presentación este viernes del cortometraje de terror 'Evil', con el que confiesa haber pasado miedo incluso rodándolo, a la actriz le encantaría seguir desarrollando su faceta como dobladora de videojuegos, un mundo en el que se adentró tras engancharse a uno de los juegos de su chico, el popular 'Uncharted 4', mientras él estaba de viaje.

Y, por supuesto, continúa haciendo campaña para reunir a sus compañeros de 'Un paso adelante' y grabar varios episodios especiales con los que poner el broche de oro a la trama.

"Yo lo he pedido por activa y por pasiva que hagan dos o tres capítulos más de cierre, como diez años después", insiste la intérprete, convencida del éxito de cosecharían nuevos capítulos de la exitosa serie incluso quince años después de su estreno. "No sé por qué no lo hacen, porque sería un bombazo y todo el mundo está esperándolo. Molaría juntarnos para contar algo", desvela la guapa actriz, una opinión que sin duda compartirán muchos de sus fans.