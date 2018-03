Dafne Fernández espera su primer hijo junto a Mario Chavarría

Seis meses después de protagonizar una boda de ensueño en Ávila y de dejar patente que, tras tan emotivo evento, había llegado el momento de empezar con los preparativos para formar esa familia que tanto anhelaban, la actriz Dafne Fernández y su marido Mario Chávarri ya esperan su primer hijo y, por tanto, se disponen a cumplir ese sueño compartido que marcará su vida en común.

Ha sido la revista ¡Hola! la que ha dado a conocer tan feliz noticia en su nuevo número, además de desvelar que la artista está de tres meses y, según sus allegados, muy "contenta" con su embarazo. Sin embargo, por el momento ni la intérprete ni el fotógrafo han querido ofrecer detalles sobre este nuevo punto de inflexión en su relación.

a misma publicación fue la encargada de difundir, el pasado mes de septiembre, las bucólicas imágenes del enlace con el que los dos enamorados sellaron su historia de amor, un evento que tuvo lugar en un bosque cercano a la pequeña localidad de La Andrada y al que acudieron artistas tan reconocidos como Álex de la Iglesia -con el que Dafne trabajó en la cinta 'Perfectos desconocidos'-, Belén Rueda o Juana Acosta.

A principios del año pasado, durante un viaje relámpago a Londres para asistir a la presentación de la nueva línea de calzado de la cantante británica Ellie Goulding, Dafne Fernández y Mario Chavarría no dudaron en compartir con los periodistas congregados en el evento cómo tuvo lugar la pedida de mano y por qué la actriz no pudo resistirse a divulgar rápidamente la noticia de su compromiso en sus redes sociales.

"Soy muy fan de Elvis y él llevaba el anillo encima desde hacía mogollón, y esperó a ese momento [a estar frente a la tumba de Elvis] para hacer algo especial y no la típica 'moñada'. Luego me arrepentí de haberlo publicado. En ese momento fui muy impulsiva: estaba muy feliz y quería compartirlo. Pero es que todo el mundo me pregunta por lo mismo, aunque lo veo normal", explicaba la intérprete sonriente y entusiasmada.