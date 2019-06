Daisy Ridley ha roto para siempre con las redes sociales

Al igual que le ha sucedido a otros jóvenes artistas de su generación antes que a ella, Daisy Ridley vio cómo su número de seguidores se multiplicaba por mil de la noche a la mañana tras anunciarse que encarnaría a la heroína protagonista de la nueva trilogía de 'Stars Wars' en 2014.

A partir de aquel momento, la actriz trató de navegar el complicado mundo de las redes sociales utilizando sus plataformas para ofrecer un vistazo a su día a día al mismo tiempo que arrojaba algo de luz sobre las causas sociales que apoyaba, pero para su desesperación se topaba casi indistintamente con críticas tanto por el tono como por el contenido de sus publicaciones.Finalmente, en 2016 decidió cerrar su cuenta de Instagram de una vez por todas.

La excusa inicial tras la que se escudó fue que tenía por delante unos meses muy ocupados en los que quería estar menos distraída, aunque posteriormente reconoció que la presión de mantener un perfil interesante había empezado a pasarle factura.Pese a que en aquel momento dio a entender que no cerraba la puerta a regresar algún día a la esfera virtual, Daisy ha decidido que lo más saludable para ella será mantenerse al margen de Instagram.

"He cortado con ellas, lo mismo que se corta una extremidad de un Skywalker", ha afirmado ahora. "Además, cuando quiero ver qué están haciendo mis amigos, solo tengo que googlearlos y mirar sus cuentas de Instagram", ha reconocido en una entrevista al programa 'AM to DM' de Buzzfeed.