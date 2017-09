Dakota Johnson compara la fama con un molesto mosquito

Gracias a la película 'Cincuenta sombras de Grey', Dakota Johnson se convirtió de la noche a la mañana en el miembro más famoso de su célebre familia, por encima de su madre Melanie Griffith, su padrastro Antonio Banderas, su padre Don Johnson o su mítica abuela, la 'chica Hitchcock' Tippi Hedren.

Con este linaje cinematográfico a sus espaldas, la actriz, que se crió entre rodaje y rodaje, sabía perfectamente qué se le venía encima cuando aceptó un papel en una de las adaptaciones más esperadas del momento, lo que no quita que su repentina popularidad no supusiera todo un shock para ella.

"Es como el sonido incesante de un mosquito. Es muy raro. La gente siente no solo la necesidad de juzgar al resto del mundo todo el tiempo, pero también de pronunciarse al respecto, y es algo que resulta extremadamente aburrido. Es un derroche de energía y tiempo", afirma la intérprete en una entrevista a la edición española de la revista Vogue.

Al margen de lo mucho que haya cambiado su vida en los últimos años, Dakota piensa utilizar la nueva plataforma que le ha proporcionado su éxito para diversificar su carrera profesional con el objetivo de ayudar además a otras compañeras de profesión.

"Leo un montón, y he encontrado un montón de artículos y libros que me encantaría convertir en películas. Mis intereses son muy específicos, y me encantaría ver a algunas mujeres en particular actuando en la pantalla y dando visibilidad a asuntos concretos", adelanta acerca de sus planes profesionales de cara a un futuro.