Dakota Johnson explica por fin qué ha pasado con el hueco entre sus dientes

Las redes sociales llevan varios días llorando la desaparición del hueco que la actriz Dakota Johnson tenía hasta ahora entre los incisivos superiores y que el pasado fin de semana había desaparecido por completo cuando ella se presentó ante los fotógrafos en la alfombra roja de la premiere de su última película, 'The Peanut Butter Falcon'.

Las especulaciones acerca de lo que había sucedido, si la intérprete había pasado por quirófano para corregir su sonrisa o si había utilizado una de esas ortodoncias invisibles durante los últimos meses, no tardaron en comenzar a circular y ella ha querido aclarar ahora que no recurrió a ninguno de esos dos métodos y que, en realidad, ni siquiera tenía previsto deshacerse de esa separación que no le molestaba lo más mínimo.

"El hecho de que todo esto sea considerado un acontecimiento digno de convertirse en noticia en el mundo en que vivimos me resulta bastante chocante", ha reconocido a su paso por el programa de Jimmy Fallon antes de pasar a explicar qué había sucedido realmente con su dentadura.

"Antes llevaba pegada una especie de pieza de contención en la parte posterior de los dientes desde que tenía 13 años y últimamente había sufrido muchos dolores de cuello, así que mi ortodoncista decidió que sería una buena idea quitármela y ver si mi mandíbula se expandía y eso me ayudaba con las molestias. Y la separación entre mis dientes se cerró por sí sola".

La estrella también ha comentado que ella es la primera que echa de menos cómo estaban colocados antes sus incisivos, porque jamás se le quedaba ningún trozo de comida atrapados entre ellos, y ha prometido que 'el hueco' regresará algún día: "Hay otro tipo de aparatos y se han producido muchos avances en el mundo de la ortodoncia", ha bromeado.