La mujer de Damian Lewis teme que sus hijos acaben hablando con ¨acento americano¨

Al destacarse como una de las principales estrellas televisivas de la pequeña pantalla en Estados Unidos, muchos no saben que el actor Damian Lewis nació y vivió la mayor parte de su vida al otro lado del Atlántico, concretamente en el barrio londinense de Tuffnell Park, una circunstancia que, sin embargo, no se aplica a los dos hijos que el intérprete tiene con su mujer Helen McCrory, acostumbrados desde su más tierna infancia a pasar buena parte del año en Los Ángeles y otros tantos meses en la capital británica.

Y es precisamente esa vida a caballo entre las dos ciudades lo que ha sumido a la esposa del artista en una honda preocupación, ya que teme que sus retoños, Manon (10) y Gulliver (9) terminen sintiéndose más identificados con el estilo de vida norteamericano y acaben perdiendo aquellos rasgos más distintivos de su identidad británica.

"Trato de no poner el acento americano en frente de mis hijos, sobre todo desde que pasaron una larga temporada estudiando en un colegio estadounidense y llegaban a casa exagerando el acento y alargando innecesariamente las vocales. Terminamos con eso inmediatamente, porque mi mujer está obsesionada con evitar a toda costa que empiecen a hablar como dos estadounidenses si pasamos demasiado tiempo allí", reveló a la revista Mr. Porter.Aunque su necesidad de meterse en la piel de personajes estadounidenses le ha llevado a interiorizar a la perfección aquellas expresiones y particularidades de su habla, el famoso intérprete no cree que vaya a correr el mismo riesgo que sus hijos teniendo en cuenta que, cada vez que vuelve a Inglaterra o se encuentra con algunos compatriotas, su condición de orgulloso ciudadano británico vuelve a manifestarse en su voz.

"Me acuerdo de que en una ocasión decidí hacer una entrevista para una televisión estadounidense con acento americano, básicamente porque necesitaba tenerlo fresco de cara a las próximas jornadas de trabajo. El problema es que mis amigos de Inglaterra la vieron y no dejaron de meterse conmigo. Me decían: 'Eres británico, deja de hablar como un americano'. Y la verdad es que ya me sale natural hablar así, aunque cuando vuelvo a casa o estoy con gente británica, en seguida recupero mi verdadero acento", reveló en la misma conversación.