Damon Albarn y Noel Gallagher disfrutan de una amistad basada en el "presente"

A diferencia del siempre irreverente, controvertido y lenguaraz Liam Gallagher, tanto su hermano y ahora rival Noel como el entonces líder de la banda Blur, Damon Albarn, con el que los chicos de Oasis mantuvieron una agria enemistad en la década de los 90 enmarcada en la dura batalla por el reinado del 'britpop', han demostrado que el paso del tiempo ha cerrado por completo sus viejas heridas y, sobre todo, que les ha dotado a ambos de la suficiente madurez vital como para acabar forjando una relación cordial y muy productiva en el terreno musical.

Tanto es así, que Noel y Damon han colaborado en varias ocasiones a lo largo de estos últimos años -hasta el punto de que el primero aparece como guitarrista invitado en el penúltimo disco de Gorillaz, la banda que formada por Albarn en el año 2000, e incluso se unió a la última gira mundial del citado grupo- y ya no tienen reparo alguno a la hora de intercambiar halagos en sus respectivas entrevistas, en las cuales es imposible no hacer referencia al cambio de dinámica que se ha producido entre ellos desde sus años de juventud.

"Nunca hablamos de nuestro pasado, solo del presente. Pero es verdad que valoro mucho mi amistad con Noel porque él es una de las pocas personas que saben perfectamente qué significaba ser una estrella en la década de los 90, y todo lo que ello conllevaba", ha asegurado Damon Albarn en conversación con el diario The Sun, en la que también ha constatado que, a sus 50 años de edad, la etapa artística y personal que atraviesa a día de hoy nada tiene que ver con aquella época caracterizada por los excesos, el intenso escrutinio mediático, y una actitud algo temeraria ante la vida.

"Ya no me presto a ese tipo de cosas, todo sea dicho. Fue magnífico mientras duró, pero estamos hablando de hace mucho tiempo. No obstante, hace poco vi una película que de alguna forma liberó todas aquellas pesadillas y miedos que viví en su momento, todas esas escenas de gente bebiendo hasta perder el conocimiento y de momentos de clara decadencia. Fue una experiencia catártica, y me alegro de no haber seguido demasiado tiempo por ese camino", ha confesado.