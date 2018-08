Darren Criss afronta con humor el estrés de planear una boda sin dejar de trabajar

El actor Darren Criss (31) atraviesa el que sin duda es uno de los años más especiales de su vida, ya que además de haberse consagrado como uno de los intérpretes más solventes de la pequeña pantalla estadounidense -su papel protagonista en 'American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace' le ha valido aplausos y nominaciones a partes iguales-, y de estar sacando el máximo partido a su talento musical, así como a su olfato para otra clase de negocios, estos días se prepara también para poner el broche de oro a su idílica historia de amor con su prometida Mia Swier.

Sin embargo, y en consonancia con su carácter transparente y sincero, el guapo artista ha reconocido abiertamente que el hecho de haberse embarcado de forma simultánea en tantos proyectos -profesionales y personales- y en un período de tiempo tan acotado le está pasando factura a varios niveles, especialmente en lo que a lidiar con altos niveles de estrés y ansiedad se refiere.

"No le recomendaría a nadie hacer todas estas cosas al mismo tiempo. Tengo que participar en un festival de música, tengo álbumes que grabar, sigo produciendo mis cosas... Y he abierto un bar hace poco. Así que no, planificar una boda no es la mejor de las tareas que podría estar haciendo ahora...", ha revelado el artista antes de demostrar que, pese a la sobrecarga de trabajo, no ha llegado a perder su conocido sentido del humor.

"Pero bueno, no me queda otra. Además, siempre se ha dicho que cuando empieza a llover has de esperar a que caiga el chaparrón. Yo no tengo paraguas ni lo necesito. ¡En el fondo lo estoy disfrutando mucho!", ha añadido en conversación con el portal de noticias Entertainment Tonight.Han pasado ya ocho meses desde que el también protagonista de 'Glee' hincara la rodilla para pedirle matrimonio a la mujer con la que lleva cerca de una década de relación, todo un acontecimiento del que, solo unas horas después, Darren quiso hacer partícipes a todos sus seguidores de la esfera virtual.

"Mia y yo llevamos casi ocho años de diversión y de alocadas y maravillosas aventuras juntos. Y estoy muy feliz de anunciar que ahora viviremos muchas más aventuras desde un nivel superior. Vamos a por ello, vamos a un lugar al que jamás habíamos ido antes. ¡Estamos prometidos!", anunciaba el intérprete el pasado 20 de enero a través de su perfil de Instagram.