Dave Bautista necesita llevar gafas de sol en público para combatir la "ansiedad"

El actor y exluchador profesional Dave Bautista, conocido por su participación en la saga de aventuras 'Guardianes de la galaxia', lleva años lidiando con unos altos niveles de ansiedad que él atribuye a sus tradicionales problemas de autoestima y, por otro lado, a la presión derivada de su creciente popularidad en la industria de Hollywood.

Además de haber recurrido a la ayuda profesional para sobrellevar mejor la situación, el intérprete también ha echado mano de algún que otro truco bastante menos ortodoxo, como el de llevar gafas de sol en tantas apariciones públicas como le sea posible, para mantener sus "nervios" bajo control, al margen de que ello no sea precisamente del agrado de su representante.

"Creo que me ha llevado unos cuarenta años aceptar y asumir lo que me pasa. Me cansé de tener que avergonzarme de lo que siento y empecé a tratarlo con más normalidad", ha escrito en su perfil de Twitter para responder a un internauta sobre la actitud con la que enfrenta ahora su condición. "Y llevo gafas de sol constantemente. Créeme cuando te digo que ayuda. Eso sí, a mi publicista le tengo loco, pero es mejor llevar gafas de sol que pasarlo mal en la alfombra roja", ha añadido a continuación.

En una de sus entrevistas más recientes, el que fuera estrella de la WWE ya se sinceró sobre los diferentes mecanismos que tenía a su alcance para no permitir que el exceso de estrés y la falta de confianza en sí mismo dominaran todos los planos de su vida. En ese sentido, Bautista no dudó en acreditar a su anterior etapa profesional como uno de los factores que incidían de forma más positiva en su estado anímico.

"La lucha libre me ayudó a salir del cascarón y me sirvió para empezar a familiarizarme con la notoriedad y con la atención del público. Sin embargo, me hubiera gustado no haberme sentido tan culpable sobre mis problemas cuando era más joven, ojalá hubiera entendido en su momento que no había nada de malo en ello", explicaba.