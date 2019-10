¿Qué hijo de David Beckham ha copiado ahora uno de sus peores peinados?

No cabe duda de que David Beckham lleva más de dos décadas acercando las últimas tendencias en el mundo de la moda al gran público o creándolas directamente él mismo, pero lo cierto es que no todo han sido aciertos en su currículum fashionista.

El antiguo futbolista retirado reconoce que algunos de los atuendos que ha lucido en el pasado o sus cambios de peinado dejaban mucho que desear y aún le atormenta el recuerdo de cómo tuvo que conocer a Nelson Mandela uno de sus ídolos personales cuando llevaba su media melena rubia peinada en trencitas.

Sin embargo, su propia experiencia no parece haberle servido de mucho a la hora de evitar que sus retoños repitan sus mismos "errores". Este miércoles su hijo Romeo ha sido fotografiado con el pelo recogido en trenzas en un estilo que recuerda mucho al que lucía David a principios del 2000.

A diferencia de su padre, el joven de 17 años ha optado por trenzarse solo la parte superior la cabeza y raparse los laterales, pero salta a la vista que ha quedado encantado con el resultado.

De hecho, ha abierto incluso una encuesta en su cuenta de Instagram para preguntar a sus fans quién creen que está más favorecido: su famoso progenitor o él.Los fans de Romeo que no hayan quedado del todo convencidos con su cambio de look no tienen de qué preocuparse, ya que sus trencitas de mayor grosos que las que llevaba en su momento su padre no tienen aspecto de ser permanentes.