David Bisbal beneficia económicamente a su exnovia Chenoa

La expectación que generó el cara a cara entre Chenoa y David Bisbal en el reencuentro de 'Operación Triunfo' colocó a los dos cantantes en el punto de mira de la atención mediática, que analizó al detalle su incomodidad en las entrevistas conjuntas y, posteriormente, el supuesto gesto de rechazo que el cantante habría realizado a su expareja cuando esta intentó darle un beso durante el concierto que ofrecieron junto al resto de sus compañeros el pasado octubre en Barcelona.

Como era de esperar, el debate sobre si Bisbal le había hecho o no 'una cobra' -como se bautizó ese momento- a la intérprete incendió las redes sociales, ante lo cual ella no dudó en salir al paso de las especulaciones para afirmar, primero, que no se había sentido rechazada y segundo, para rentabilizar tan delicado momento, como ha reconocido ahora.

"Hombre, voy a ser tonta ahora... Yo, desde el minuto uno aclaré la situación y, ante el éxito de mis palabras y de la verdad, dije: Mira, nos vamos a reír todos y encima me lo llevo calentito", reconoció sin tapujos la artistas a su paso por el programa 'El Hormiguero' cuando el presentador Pablo Motos le preguntó si su presencia constante en los medios le había reportado beneficios económicos.

Con esas sinceras palabras Chenoa se refiere a la colección de camisetas y sudaderas que puso a la venta online con mensajes como 'La vida cobra sentido' o 'Yo en chándal no salgo más', en referencia a las declaraciones que realizó frente a la puerta de su casa y en ropa deportiva para confirmar su ruptura Bisbal.