David Bisbal lamenta el estallido de la violencia en Venezuela

A diferencia de otros artistas a los que no les ha temblado el pulso a la hora de condenar abiertamente la deriva autoritaria del gobierno de Venezuela, el cantante David Bisbal ha querido mostrar en las redes sociales su más sincero apoyo a la sociedad civil del país ante el período de conflictividad social que se vive especialmente estos días, pero lo ha hecho con la precaución necesaria para que ninguno de sus seguidores interprete en sus palabras ningún tipo de posicionamiento político al respecto.

"Hoy mi abrazo es para mi gente y mi familia de Venezuela. Me parte el corazón la situación de este país que amo tanto. ¡Mucha fuerza!", ha escrito el famoso intérprete en su perfil de Twitter.

Hoy mi abrazo es para mi gente y mi familia de Venezuela! Me parte el corazón la situación de este país que amo tanto! Animo! Mucha fuerza! pic.twitter.com/1PiDLu6eWR

— David Bisbal (@davidbisbal) 5 de abril de 2017



Aunque no haya aludido directamente a la brutalidad policial que se desprende del balance de nueve heridos que registraron las manifestaciones de ayer martes en Caracas, organizadas por la oposición para exigir nuevas elecciones presidenciales que pongan a prueba al régimen de Nicolás Maduro, de su mensaje se interpreta claramente que el artista desaprueba de forma tajante la represión y la violencia como medio para resolver cualquier disputa política.

Como no podía ser de otra manera, algunos de los artistas venezolanos de mayor proyección internacional no han podido mantenerse callados ante el último ejemplo de la falta de garantías democráticas que aqueja al país desde el comienzo en 1999 de la llamada revolución bolivariana iniciada por el fallecido Hugo Chávez.

Mientras que el cantante Carlos Baute, quien lleva años denunciando los abusos del chavismo a través de todo tipo de plataformas, lanzó en esta ocasión un mensaje de solidaridad breve pero contundente en su Twitter: "Venezuela, por haberme dado tanto, estoy contigo en la risa como en el llanto"; el actor Édgar Ramírez no dudó en aprovechar la popularidad de la que goza tanto en el mercado hispano como en el anglosajón para lanzar un potente alegato que da a conocer de forma exhaustiva hasta qué punto ha llegado la situación de abuso y opresión en su país natal.

"Las calles de Venezuela no le pertenecen al gobierno. El estado venezolano y el gobierno no son lo mismo. La patria y el gobierno no son lo mismo. Por lo tanto, pensar distinto al gobierno y protestar en su contra no es traición a la patria. Basta ya de este secuestro simbólico y físico. Basta ya de hacernos rehenes de su arrogancia, de su petulancia, de su pésima administración de los recursos del estado y de su constante abuso de poder. Se reveló de forma incuestionable ante el mundo el talante dictatorial de este gobierno. Venezuela no le pertenece ni le pertenecerá a ningún gobierno de turno", escribió en Instagram.