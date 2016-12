David Bisbal es un padre "normal y corriente"

El cantante David Bisbal ha ofrecido un nuevo ejemplo de cómo su carácter humilde y terrenal no se ha visto afectado en absoluto por sus más de 15 años de exitosa carrera musical, ya que además de haber regresado a su Almería natal para disfrutar de unas vacaciones muy familiares con su hija Ella (6) -fruto de su extinta relación con Elena Tablada- y su novia Rosanna Zanetti, ahora el intérprete se sincera abiertamente sobre la naturalidad con la que afronta su papel de padre y su relación diaria con su pequeña.

"Soy un padre normal y corriente, muy dedicado. Para mí el trabajo es importante, pero aún más mi familia", expresó en una entrevista a People en Español, antes de explicar hasta qué punto es importante para él poder desconectar de los compromisos profesionales con visitas regulares a sus seres queridos.

"Estaremos con la niña y con mi pareja, en mi casa de Almería, donde yo me siento muy bien. Al final del trabajo monótono, de ir a la oficina y en todos los sectores, es un premio que paremos un instante y que podamos descansar con nuestra familia. Es fantástico", añadió.

Ahora que se adentra en la recta final del año, el artista andaluz ha querido también hacer balance de un 2016 que le ha brindado numerosas satisfacciones tanto en el plano personal -especialmente su sólida relación con la actriz venezolana- como en el terreno artístico, ya que hasta hace unos días Bisbal promocionaba por todo el mundo un nuevo trabajo discográfico, 'Hijos del mar', que ha recibido una más que calurosa acogida en todos los países de habla hispana que ha estado visitando.

"Este año 2016 ha sido muy importante para mí en todos los sentidos. He podido tener una música diferente, nueva, y a nivel personal no puedo vivir un mejor momento, sinceramente. Estoy muy contento y me siento muy feliz. El 2016 ha sido un año inolvidable para mí", apuntó en la misma conversación.

Además de compartir con la prensa las alegrías que ha venido experimentando en los últimos doce meses, David Bisbal tampoco se ha olvidado de la nutrida legión de seguidores que acumula en las redes sociales a la hora de hacerles partícipes de las agradables vacaciones que está viviendo en su provincia natal, donde puede sacar el máximo partido tanto a la playa como a la montaña.

"A cuarenta minutos de la playa tenemos [la meseta del] Calar Alto. ¡Qué bien lo pasamos en la nieve! Muchos besos a todos. Espero que estéis pasando unas felices fiestas", escribía en su cuenta de Twitter.