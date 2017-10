David Bisbal se recrea en la nostalgia antes de poner rumbo a América

El cantante David Bisbal siempre ha dejado patente, y su último disco 'Hijos del mar' constituye un buen ejemplo de ello, que el apego que siente hacia su Almería natal y, sobre todo, hacia aquellas personas que hacen que cada vuelta a casa sea especial no pierde intensidad por muchos años y giras mundiales que vaya acumulando.

Tanto es así, que el artista ha querido sincerarse en las redes sociales sobre la mezcla de entusiasmo y melancolía que le invade ahora que el tramo español de su gira mundial ha finalizado, como no podría ser de otra manera en su adorada ciudad, y se ha visto obligado a despedirse de los suyos antes de poner rumbo a Latinoamérica.

"Mi familia, apoyándome en el último concierto de la gira en España. El próximo martes cantaremos en Brooklyn para apoyar a todas esas personas que lo han perdido todo debido a los desastres naturales y de ahí, seguiremos con toda nuestra gira latinoamericana hasta mitad de diciembre. Será un período largo, pero la gente de cada país me dará la fuerza que necesito", ha escrito emocionado en su Instagram, antes de cerrar su escrito de la forma más conmovedora posible.

"Echaré de menos a mi familia y a mi tierra. Os quiero".A pesar de la tristeza que siente ante la perspectiva de pasar tantos meses alejado de sus seres queridos, entre los que destacan sus padres José y María, pero sobre todo su hija Ella, al menos el cantautor tiene muy claro que gracias a su apoyo incondicional ha podido superar todos aquellos momentos difíciles que se desprenden de la exigente industria de la música.

"Recuperarse de un fracaso es fácil, lo difícil es recuperarse de un éxito y en cierto modo, cuando caes, aunque sea un poco, ves realmente quien está a tu lado y subes con más fuerza", reflexionaba hace unos días en la misma plataforma.

Otro de los planos de su vida que le insuflan la energía y la motivación necesaria para cumplir con su apretada agenda laboral es sin duda el sentimental, ya que desde hace poco más de un año disfruta de una idílica relación con la modelo Rosanna Zanetti que, como reveló recientemente la propia venezolana, quizá acabe en boda antes de lo previsto.

"Ya lo he dicho, está en nuestros planes, pero vamos a ver cuándo ocurre. Estamos viviendo nuestro momento que es muy especial, muy bonito. Soy una persona muy afortunada por todo lo que me está pasando, pero de momento no hemos planeado nada", confesaba recientemente a la revista Love.