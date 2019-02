David Bustamante y Paula Echevarría mantienen una relación "increíblemente buena"

Aunque a lo largo de los últimos años ha demostrado en repetidas ocasiones que le incomoda profundamente hablar en público de los asuntos pertenecientes a su ámbito más íntimo, especialmente en el marco de su ya finalizado proceso de divorcio de Paula Echevarría, el cantante David Bustamante ha dejado temporalmente de lado su silencio informativo en lo que a los asuntos del corazón se refiere para dejar claro que se encuentra en una etapa muy "estable y tranquila" de su vida personal, sobre todo en lo que respecta a su relación diaria con la madre de su hija Daniela.

"Tengo un equilibrio maravilloso en lo personal y lo profesional", se ha congratulado el artista cántabro a su paso por el programa de televisión 'El Hormiguero', justo antes de referirse directamente a Paula como parte de su familia. "Nuestra relación es increíblemente buena y no hay ningún problema. Somos familia y lo vamos a ser siempre.Somos padres de una niña y lo más importante es que ella está bien", ha añadido para subrayar quién representa la máxima prioridad de la expareja.

El que fuera finalista de la primera edición de "Operación Triunfo", quien lleva cerca de una semana promocionando su nuevo trabajo discográfico, "Héroes en tiempo de guerra", con apariciones frecuentes en radio y televisión, ha querido restar un ápice de importancia al cese de su convivencia con la actriz asturiana y al fin de esa historia de amor que iniciaron catorce años atrás, achacando de paso semejante desenlace a las muchas vicisitudes con las que uno ha de encontrarse durante su existencia.

"Cuando las cosas no funcionan es mejor echarse a un lado y ya está. Vivir tu vida. Somos totalmente felices los dos. No hemos matado a nadie, no somos delincuentes, simplemente dos personas a las que se les acaba el amor después de 14 años y que ahora son buenos amigos y sobre todo papás de una niña", ha asegurado el intérprete acerca del intenso debate mediático que generó su separación y, sobre todo, los juicios de valor a los que fueron sometidos ambas partes.