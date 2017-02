David Bustamante y Paula Echevarría no tienen intención de ampliar la familia

El cantante David Bustamante y la actriz Paula Echevarría forman uno de los matrimonios más sólidos y duraderos de la crónica social contemporánea, lo que explica entre otras cosas que a lo largo de los años no haya dejado de especularse con la posibilidad de que se animen a encauzar parte de esa felicidad en la tarea de darle un hermanito o hermanita a su primogénita Daniella (9).

Sin embargo, el propio intérprete se ha encargado personalmente de zanjar el debate y de descartar, al menos de momento, esa opción al asegurar que ni su mujer ni su hija se han planteado la idea de ampliarla dada la apacible dinámica familiar de la que todos disfrutan a día de hoy.

"Ni Daniella quiere hermanos ni a Paula le apetece. Y pues yo, ya estoy conforme. De todas formas, siempre es así, cuando sois novios dicen que cuándo os vais a vivir juntos, cuando vivís juntos, que cuándo os váis a casar, luego que cuándo tenéis un hijo, cuando tienes un hijo que cuándo tienes el segundo... ¡Y si tuviera dos, me pedirían el tercero!", explicó a su paso por el programa de televisión '¡Qué tiempo tan feliz!' para exhibir de alguna forma la presión a la que ambos se ven sometidos por la prensa y la opinión pública en este sentido.

Teniendo en cuenta que tanto Paula como David se encuentran en una de las etapas más prolíficas de sus respectivas carreras profesionales, sumado al listón tan alto que parece haberles puesto su única hija, que ya tiene ocho años, los dos enamorados prefieren sacar el máximo partido a las satisfacciones que ya les brinda la vida antes de adentrarse en una nueva aventura paternal que termine sacudiendo los cimientos de su núcleo familiar.

"Es que la hemos hecho tan bien, que hemos roto el molde", indicó mientras ponía de manifiesto su orgullo como padre. "No es que sea algo pactado, es que no hay interés ya. La niña tiene ocho años. Igual de repente nos entra la morriña, pero no", sentenció con rotundidad.