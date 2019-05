David Bustamante y Yana Olina presumen de un "amor sobre ruedas"

Desde que David Bustamante y Yana Olina confirmaran públicamente su romance a finales de abril, en las semanas inmediatamente posteriores a la difusión de unas informaciones que apuntaban precisamente a la reconciliación que habrían protagonizado poco después de que se produjera una breve ruptura en noviembre, los dos enamorados ya no esconden en absoluto el amor que se profesan y, de hecho, ahora presumen abiertamente de su idílica relación en las redes sociales.

Esta misma semana, el cantante cántabro se ha animado a proclamar a los cuatro vientos la felicidad que le brinda la guapa bailarina rusa en cualquier escenario y ocasión, como la exigente sesión de ciclismo campestre en la que se embarcaron los dos artistas este jueves para sacar el máximo partido a las agradables temperaturas preveraniegas.

"Maravillosa tarde de entreno en la mejor compañía con @yanaaolina ... #InLove #ContigoTodo", ha publicado entusiasmado junto a una imagen que les retrata a ambos en actitud cariñosa. "Sol y tú, un plan perfecto e inmejorable. ¡Contigo todo es mejor!", le ha dedicado por su parte Yana al tiempo que compartía en Instagram una romántica foto en la que aparecen sus respectivas manos formando un corazón y enmarcando con él al astro rey.

Las muestras de cariño y complicidad que intercambia la pareja (la cual se conoció durante su participación conjunta en la primera edición española de "Bailando con las estrellas") no se limitan ni mucho menos a la esfera virtual, como quedó patente en la última entrevista que concedió Bustamante al programa 'Corazón' de la televisión pública.

"Desde que la conocí no nos hemos separado ni un segundo. Es encantadora, una de las mejores personas que he conocido. Es todo bondad, no tiene maldad. Es muy generosa, le encanta como soy yo, sin más, y por eso me siento muy cómodo con ella", confesaba a la presentadora Anne Igartiburu.