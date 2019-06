David Bustamante arremete contra quienes se burlan de sus cambios de peso

El cantante David Bustamante ha echado mano de su sinceridad y transparencia habituales para reflexionar sobre el efecto tan nocivo que pueden tener las redes sociales entre aquellos artistas que, como él, no son precisamente inmunes a las burlas y críticas ajenas, sobre todo cuando estas van directamente dirigidas a minar su autoestima y dignidad.Buena parte de los ataques más despiadados que recibe con frecuencia el cantante cántabro van ligados a sus cambios de peso y a su tendencia a engordar en los momentos de mayor "ansiedad": unos comentarios que no solo le hacen daño por la gran sensibilidad de la que ha hecho siempre gala, sino también porque le parecen tan injustos como alejados de la realidad.

"Hay etapas en las que igual se tiene más ansiedad. Hay gente a la que la ansiedad le cierra el estómago y a otros nos da por comer. Y tienes preocupaciones, te persiguen todo el día, te machacan. Y yo soy una persona muy sensible", ha explicado el exmarido de Paula Echevarría en el programa de televisión 'Liarla Pardo' de la Sexta, antes de hacer referencia a su rutina de actividad física y al efecto que la edad va teniendo en su metabolismo.

"Entreno todos los días, así que a cualquiera que me llame 'gordito', le animo a que entrene un día conmigo, a ver si tiene ganas. Otra cosa es que no puedas llevar bien una dieta como antes. No tengo 25 años, tengo 37 y cada vez me cuesta más.De forma más general, el que fuera finalista de 'Operación Triunfo' ha alertado sobre la relación cada vez más "deshumanizada" que existe tanto entre la opinión pública y las celebridades como en el marco de las interacciones interpersonales por culpa de la dependencia excesiva a la tecnología, una de las razones por las que, a su juicio, tienen lugar tantas muestras de crueldad en la esfera virtual.

"Limitamos nuestras conversaciones a estar con la gente que no está presente, no miras a los ojos, no tocas piel, no das la mano... Te deshumanizas y eso nos está haciendo mucho daño como sociedad", ha aseverado el artista, quien ahora disfruta de un bonito noviazgo con la bailarina Yana Olina.